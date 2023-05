Bilancio approvato a Vittoria, Sviluppo ibleo: “Scelte non condivise per redigerlo

“Il bilancio approvato in Consiglio comunale a Vittoria è un documento di programmazione di cui non abbiamo condiviso le scelte di carattere politico. Sebbene questo strumento finanziario abbia ottenuto il parere favorevole dei revisori dei conti, gli stessi hanno comunque esplicitato la necessità di una attività prudenziale per quanto riguarda le somme da impegnare dal 2023 al 2025”. E’ quanto rileva il movimento politico Sviluppo ibleo a Vittoria chiarendo che il consigliere comunale di riferimento, vale a dire il segretario cittadino Biagio Pelligra, ha contestato in aula, e in maniera forte, il contenuto del bilancio pluriennale oltre all’attività fino ad ora svolta da parte di questa amministrazione che ha dimostrato un atteggiamento poco attento nei confronti della spesa pubblica. “Ho citato anche differenti delibere – sottolinea Pelligra – in cui questa amministrazione ha speso i soldi pubblici in maniera poco ponderata. Non abbiamo condiviso le scelte da parte della Giunta per quanto riguarda i servizi essenziali perché abbiamo ritenuto che nel bilancio gli stessi non siano stati ampiamente coperti sul piano finanziario. Come gruppo, inoltre, non accettiamo, in Consiglio comunale, lezioni né di etica né di morale da parte di nessuno visto che abbiamo sempre lavorato e votato gli atti nell’interesse della città. Abbiamo ritenuto opportuno non votare questo atto semplicemente perché non lo condividevamo”. Sviluppo ibleo chiarisce che emerge anche un dato e cioè che l’amministrazione, in questi 18 mesi, si è mossa male, anche politicamente, tanto è vero che non è riuscita neanche a fare votare l’immediata esecutività dell’atto perché non aveva i numeri in Consiglio comunale. “Si tratta, dunque – è chiarito da Sviluppo ibleo – di un segnale forte che la città e il Consiglio comunale hanno voluto dare a questa amministrazione. Con buona pace di chi ritiene che ci siano stati accordi sottobanco tra l’amministrazione e l’opposizione, una idea che non sta né in cielo né in terra”.

