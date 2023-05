Sosvi, cambi vertice.Confcommercio ringrazia presidente uscente

Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a nome dell’intero sistema Confcommercio ibleo, rivolge un plauso, esprimendo sentimenti di profonda riconoscenza, al presidente uscente Rosa Maria Chiaramonte per la disponibilità, la sensibilità e per l’impegno profuso in seno alla Sosvi, società del Patto territoriale, fortemente voluta e portata avanti al servizio del territorio ibleo. “Tutto ciò – chiarisce Manenti – in un crescendo operativo, pur tra mille difficoltà, di lungimiranza imprenditoriale a favore degli enti soci, delle imprese oltre che dei lavoratori. Nel frattempo, un affettuoso augurio di un proficuo lavoro va all’intero nuovo consiglio di amministrazione e a Carlotta Schininà, espressione del nostro sistema, per lo slancio con cui ha manifestato la propria disponibilità a fare parte della nuova Sosvi. Auguriamo buon lavoro a tutti i vertici apicali della società”. Il presidente è l’on. Franco Antoci, il vice Carmelo Polara. Consiglieri sono: Carlotta Schininà, Giovanni Iacono e Nunzio Rosso.

