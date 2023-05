Comiso, omissione di soccorso. Denunciato dalla polizia locale

Intercettato dalla Polizia Locale di Comiso il conducente che aveva omesso soccorso dopo avere causato un incidente nel quale una donna è rimasta ferita.



I fatti risalgono al 3 maggio scorso quando si registròo un incidente in via Generale Amato, all’incrocio con il viale della Resistenza. Dagli accertamenti esperiti, il conducente datosi alla fuga ed avendo omesso il soccorso alla controparte risultava privo di patente di guida, in quanto revocata con precedente decreto prefettizio, circolava, inoltre, privo di copertura assicurativa e senza aver aggiornato il passaggio di proprietà del veicolo acquistato pochi giorni prima. La persona è stata denunciata a piede libero dalla Polizia Locale alla Procura della Repubblica. Fortunatamente – dice il Comandante Salvatore Giardina – la donna ferita non ha riportato lesioni gravi”.

( foto di Gaetano Spataro )

