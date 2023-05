Vittoria: arrestato per tentato furto aggravato in supermercato

Stava per mettere a segno un colpo all’interno del supermercato “LIDL” di Vittoria l’uomo di nazionalità tunisinaarrestato la scorsa notte dalla Polizia di Vittoria e dai Carabinieri della locale Compagnia dei Carabinieri.

Nello specifico, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza interveniva unitamente a personale dei Carabinieri presso il supermercato LIDLdi via Generale Cascino, dove era stato segnalato un furto in atto.

Sul posto glioperatori notavano la porta automatica con ante scorrevoli dell’esercizio commerciale forzata e divelta e l’allarme sonoro ancora in funzione. All’interno, veniva sorpreso un uomo che alla vista degli operatori tentava di nascondersi tra gli scaffali espositori nei pressi delle casse.

Il soggetto, uno straniero di 59 anni, con precedenti di polizia per diversi reati tra cui rapina aggravata, porto abusivo di armi, lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, veniva prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione che dava esito positivo. Addosso all’uomo veniva rinvenuta svariata merce asportata poco prima del valore di oltre 1000 euro.

Il titolare dell’attività commerciale, che allertato dall’allarme si era recato sul posto, alla luce di quanto accaduto sporgeva formale querela nei confronti del soggetto che aveva tentato il furto.

Stante quanto accertato dagli operatori intervenuti, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di tentato furto aggravato.

Espletate le formalitàdi rito l’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, veniva condotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Autorità Giudiziaria competente.

Salva