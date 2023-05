Modica, simpatica rimpatriata della polizia locale. Si ritrovano pensionati e attuali operatori

Una simpatica e piacevole rimpatriata quella di ieri sera a Modica per la Polizia Locale. Si sono ritrovati insieme pensionati e attuali componenti del Corpo modicano in quella che il comandante Rosario Cannizzaro, promotore dell’iniziativa, ritiene sia una maniera per socializzare ma anche per mantenere vivi i rapporti con chi ha concluso il proprio percorso tra i caschi bianchi modicani. Così martedì, presso il Ristorante “Al Carato”, una quarantina di colleghi ed ex si sono ritrovati per una “pizzata”, motivo ragionevole per trascorrere un paio d’ore insieme, per scambiarsi esperienze e per raccontarsi aneddoti, tra più giovani e meno giovani (il più anziano ha 88 anni). Presenti anche due ex comandanti, Vincenzo Agosta e Claudio Baglieri.

“Avevamo già fatto questa esperienza – spiega Cannizzaro – alcuni mesi fa ed avevo ricevuto in queste settimane sollecitazioni per ripeterla. Credo che sia una bella cosa ritrovarsi e ritrovare persone con cui hai condiviso 10-20-30 anni della tua vita: Sono certo che ripeteremo questa iniziativa. I contatti li ho voluti mantenere sin dal mio insediamento, tant’è che ho creato un gruppo whatsApp”, dove ho messo insieme coloro che sono in pensione ai quali aggiungo man mano coloro che ci vanno. E’ un modo per sentirsi sempre parte della “Locale”.

