Vittoria, FdI: “Bilancio, Aiello senza maggioranza e in arrivo rincari Tari”

Dopo la seduta relativa al bilancio il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene sull’esito della votazione che ha visto l’approvazione dell’atto ma non la sua immediata esecutività, a causa dei numeri insufficienti della maggioranza che sostiene Aiello. Un bilancio pieno di ombre e che non investe sulle prioritarie e vere emergenze della città secondo i consiglieri.

“I dati che emergono dall’ultima seduta del consiglio comunale sono chiari: Aiello non ha una maggioranza a sostenerlo e sono in arrivo rincari per i cittadini che dovranno pagare la Tari il 10% in più”, esordiscono i consiglieri Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi.

“Noi, come opposizione seria e responsabile, abbiamo cercato di correggere la rotta di un bilancio di previsione che vede aumenti delle tasse, zero investimenti per la cultura, per l’emergenza idrica, per la manutenzione stradale, per i servizi sociali. Invece si prevedono ben 80mila euro di spese postali e altri 39mila euro per distribuire incarichi come se non bastasse la “squadra” di staffisti che era stata assunta in prima battuta dal sindaco e che poi ha dovuto dismettere, per un costo di centinaia di migliaia di euro annui”, prosegue il gruppo consiliare.

“Si è arrivati, da parte dell’esigua maggioranza, all’approvazione del bilancio e non avremmo potuto permettere con una bocciatura da parte nostra – pur avendone i numeri – il rischio dello scioglimento del consiglio comunale. Infatti le norme, tra Tuel e quelle della Regione Siciliana, avrebbero predisposto l’invio di un commissario per l’approvazione del bilancio entro 20 giorni con il rischio, in caso di inadempimento, dello scioglimento del consiglio comunale. Avremmo quindi corso il rischio di rinunciare al nostro ruolo di sentinelle dell’operato della giunta lasciando così campo libero ad Aiello e ai suoi di devastare la città più di quanto non stiano già facendo oggi”.

“Abbiamo lasciato l’aula – concludono i consiglieri – facendo assumere, a ciò che resta della maggioranza, a loro l’intero onere. Non abbiamo né cercato né voluto una vittoria di Pirro né appuntarci medagliette al petto che non sarebbero servite a nulla. I vittoriesi meritano un consiglio comunale nel pieno delle sue funzioni e una opposizione che incalzi, denunci e disveli le scelte di questa giunta che continua, così come attestato dalle ispezioni regionali, ad agire nel caos amministrativo e gestionale”.

