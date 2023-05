Asp Ragusa. Servizio per il rilascio delle certificazioni per elettori impossibilitati a esercitare autonomamente il voto

L’Azienda Sanitaria di Ragusa, per le prossime consultazioni amministrative, ha organizzato le attività per il rilascio delle certificazioni medico-legali per elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Il servizio sarà svolto nei giorni di sabato 27 (dalle 8.30 alle 12.30) e domenica 28 maggio (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19), presso le sedi delle Unità Operative di Medicina Legale dei Comuni interessati:

– Acate, Poliambulatorio, Via Vittorio Veneto n.98 – Tel: 0932/999789 – email: medicina.legale.vittoria@asp.rg.it

– Comiso, U.O. Medicina Legale, C.da Mastrella snc (Ospedale Regina Margherita) – Tel: 0932/740131 – email: medicina.legale.comiso@asp.rg.it

– Modica, U.O. Medicina Legale, Via Resistenza Partigiana snc – tel: 0932/448495 – email: medicina.legale.modica@asp.rg.it

– Ragusa, U.O. Medicina Legale, Piazza Caduti di Nassiriya n.1 – tel: 0932/600078-06 – email: medicina.legale.ragusa@asp.rg.it

Nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 maggio il rilascio dei certificati sarà effettuato nelle sedi delle UU.OO. di Medicina Legale di Comiso, Modica e Ragusa, negli orari previsti di apertura al pubblico. I residenti del Comune di Acate, invece, potranno rivolgersi all’U.O. Medicina Legale di Vittoria (Via Giurato, 1).

Per eventuali ballottaggi dell’11 e 12 giugno 2023 il rilascio delle certificazioni sarà effettuato nelle sedi delle UU.OO. di Medicina Legale dei Comuni interessati nei giorni di sabato 10 giugno (8.30-12.30) e di domenica 11 giugno dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Salva