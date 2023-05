Scicli. Trovato uno squalo spiaggiato sull’arenile di Arizza

La carcassa di un grosso squalo è stata trovata in contrada Arizza a Scicli A notare l’esemplare, una verdesca di quasi due metri, persone che passavano dal lungomare che hanno informato il comando della polizia locale. Si tratta di uno squalo non raro nei nostri mari, anche se predilige l’oceano e climi tropicali. Di solito si nutre di pesci, molluschi e crostacei, ma dal 1500 ai giorni nostri sono stati registrati 13 attacchi ad esseri umani, 4 di questi mortali. Non è comunque da annoverare tra gli squali aggressivi e pericolosi per gli uomini. La sua carne è commestibile anche se non è pregiata e da un po’ di tempo a questa parte è aumentata la sua vendita anche in Italia e in Sicilia, grazie alla nascita di diverse catene di negozi di pesce surgelato.

