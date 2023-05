Anffas Modica. Visita al Commissariato di Polizia

Continua il Percorso Sicurezza da parte dei Ragazzi dell’Anffas di Modica. Questa volta sono stati accolti presso il Commissariato di Polizia dal commissario Eva Carpintieri, accompagnata dall’ispettore Sigona e i colleghi.

Hanno visitato il cuore pulsante del commissariato ovvero la segreteria dove vi sono tutti gli archivi di chi possiede passaporti, la Documentazione delle armi ad uso privato, sportivo o per uso caccia. Hanno spiegato che il commissariato è diviso in 4 settori: segreteria, polizia giudiziaria, polizia amministrativa e uffici denunce. A seguire hanno visitato l’ufficio volanti, dove redigono un documento di tutti gli interventi effettuati durante le 6 ore di servizio (contravvenzioni, sequestri, arresti). I Ragazzi si sono spostati a visitare l’ ufficio anticrimine ove vengono sottoposte persone che hanno problemi con la giustizia e vengono sottoposti a misure di prevenzione arresti domiciliari, sorveglianza speciale. Dopodiché visitiamo l’ufficio denunce in cui le persone si ” confessano” termine spiritoso utilizzato dai poliziotti, dove vengono appunto fatte le denunce.

Hanno visto la sala dove vengono prese le impronte, le celle di sicurezza, e la sala operativa munita di centralino. Chiamando il 112 aiuteranno le persone che hanno bisogno di Loro. Hanno visto la macchina di servizio. In più c’è stato uno scambio di calendari, i ragazzi hanno donato il calendario al commissariato e la Commissario ha donato ai ragazzi il calendario della Polizia di Stato in più una merenda abbondante. Il Percorso Sicurezza si concluderà presso la Polizia locale di Modica

