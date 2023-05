Manutenzione straordinaria a Scicli, arrivano i fondi

Continuano i benefici e le ricadute sul territorio di Scicli, in seguito agli investimenti programmati e pianificati dalla passata Amministrazione comunale. Ieri mattina, infatti, sono iniziati i lavori di scarificazione e asfaltatura dell’arteria stradale di Viale I° Maggio e Via Imperia. A darne notizia è l’ex assessore alle Manutenzioni del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello.

“Le opere di rifacimento del manto stradale lungo il Viale I Maggio – chiarisce Guglielmo Scimonello – fanno parte del programma dei lavori di manutenzione straordinaria già pianificati e deliberati dalla Giunta Giannone per interventi di ripristino della viabilità di alcuni tratti stradali come Via Ponchielli, Via Carignano, Viale della Repubblica e strada Torre Dammusi. La fonte di finanziamento assegnata dal Ministero dell’Interno al Comune di Scicli, per contributo ottenuto con Decreto del 14 gennaio 2022, ammonta complessivamente a 125000 euro per l’anno 2022 ed a 62.500 euro per l’annualità 2023.”

“Ritengo giusto e corretto – chiosa Guglielmo Scimonello – dire con onestà intellettuale che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati per asfaltare le strade comunali, sono frutto di un progetto di riqualificazione urbana, voluto e finanziato dal precedente governo cittadino. A memoria d’uomo – prosegue Scimonello – ricordo che, gli interventi di manutenzione stradale, hanno interessato 30 strade comunali, per una estensione di circa 25 km. Auguriamo per il bene della città – conclude Scimonello – che, l’Amministrazione Marino, possa continuare la striscia positiva, realizzando nuovi progetti per finanziare ulteriori interventi di manutenzione stradale per la sicurezza dei cittadini.”