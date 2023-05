Scavi per la fibra. Al via Bitumazione e scarificazione strade pozzallesi interessate

Prenderanno il via a partire da lunedì prossimo 8 maggio i lavori di scarificazione e bitumazione del manto stradale in alcune arterie urbane di Pozzallo interessate dagli scavi eseguiti per il cablaggio della rete Fiebercoop (fibra). I lavori si protrarranno fino alla data del 12 maggio 2023,nell’orario compreso fra le 8.00 e le 17.00. Per i dettagli delle vie interessate si fa riferimento all’apposita ordinanza pubblicata visibile nel seguente link: https://www.comune.pozzallo.rg.it/pubdoc/atto_2896_ordin.290001.pdf.

Salva