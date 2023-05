Monterosso. Si presenta libro “I miei 7 padri” di Adelmo Cervi

Domenica 7 maggio nei locali del Centro Giovanile in piazza San Giovanni, con inizio alle 17, verrà presentato il libro di Adelmo Cervi “I miei sette padri”. La manifestazione è stata organizzata dalla locale sede dell’Arci in collaborazione con l’ANPI. Il libro parla della storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio. Un ex-ragazzo di oggi, figlio di un padre strappato alla vita, racconta la vicenda di quel padre, Aldo, partigiano con i suoi sette fratelli nella banda Cervi, per rivendicare la sua storia e, al tempo stesso, per rivendicare di essere figlio di un uomo, non di un mito pietrificato dal tempo e dalle ideologie. Dopo i saluti istituzionali l’autore dialogherà con i presenti. Saranno presenti anche alcuni rappresentati dell’ANPI.

Salva