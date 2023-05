Cioccolato di Modica Igp dedicato al libro di Antonio Caprarica

Mercoledì 3 maggio , alla vigilia della incoronazione di Carlo III, Antonio Caprarica ha presentato alla Libreria Duomo di Milano, il suo ultimo libro sulla famiglia reale inglese, RE CARLO III – Il destino della Corona.

Alla presentazione hanno dialogato con l’autore Annamaria Bernardini de Pace, Paolo Del Debbio e Melania Rizzoli.

Tracciato il profilo di Carlo, da Principe ribelle a Re , Antonio Caprarica ha descritto un sovrano a due facce: il culto del passato e la lungimiranza sull’ambiente, una vita tra i lussi e l’attenzione ai più deboli, la determinazione di un uomo che, in barba a chi lo considera amletico e inconcludente, ha ottenuto il lieto fine salendo al trono al fianco della donna che ha sempre voluto come sua regina.

Alle personalità intervenute alla presentazione del libro di Antonio Caprarica è stata donata una barretta di cioccolato di Modica IGP riproducente la copertina del volume.

Antonio Caprarica ha accumulato la sua vasta esperienza internazionale in trent’anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi e Londra. È autore di romanzi, racconti di viaggio e saggi. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati da Sperling & Kupfer, , Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di Londra, Intramontabile Elisabetta , L’ultima estate di Diana, Royal Baby, La regina imperatrice.

Antonio Caprarica , abituale ospite di ChocoMoBook, la rassegna dedicata ai libri di autore nell’ambito di Chocomodica , a Modica ha presentato, dal 2013 al 2019, ben cinque dei suoi libri e nel 2018 ha donato alla Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo la collezione di tutti i suoli libri , per la istituzione dello Scaffale Caprarica.

