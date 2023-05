Scicli, Associazione EsplorAmbiente. Trekking di primavera

Tornano le escursioni di primavera dell’associazione EsplorAmbiente. In questo mese di maggio gli appuntamenti per gli escursionisti sono giorno 14 con una escursione dedicata a Scicli, alla scoperta della Cava Santa Maria La Nova lungo il tratto di torrente in sotterraneo, fino all’altura del Colle San Matteo con i suoi monumenti, le aree archeologiche e i paesaggi.

Il 28 maggio l’escursione avrà luogo presso Licodia Eubea e Vizzini, tra paesaggi pedemontani alla scoperta delle gessiere (esempi di archeologia industriale), del lago artificiale Dirillo, del Borgo della Cunziria, raro esempio di archeologia industriale ottocentesca, e della Grotta dei Santi, necropoli di epoca tardo antica con tombe poste sia all’esterno che all’interno delle cavità e con un affresco che rappresenta la scena della Crocifissione databile al XI-XII secolo.

– 14 maggio “Dal sotterraneo della Cava S. M. La Nova all’altura del Colle San Matteo”. Rientro ore 13.00;

– 28 maggio “Le gessiere, il lago Dirillo, il Borgo della Cunziria e la Grotta dei Santi”. Rientro ore 18.30.

Appuntamento alle ore 8.30 presso Piazza Italia, Chiesa Madre a Scicli

