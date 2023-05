Olimpiadi di Matematica. Cioccolato di Modica sponsor della squadra del Liceo Galilei Campailla

Saranno oltre cento squadre provenienti da tutta Italia a contendersi il titolo di Campione d’Italia alle Olimpiadi di Matematica in programma a Cesenatico nei giorni 5 e 6 maggio. Le squadre composte da sette studenti della stessa scuola si incontrano in un’appassionante sfida punto a punto in tempo reale: gli studenti lavorano insieme per risolvere i problemi e consegnare rapidamente i risultati alla giuria

Tre le squadre siciliane il Liceo Scientifico Galilei – Campailla di Modica, il Galilei di Catania ed il Verga di Adrano.

L’iniziativa è in linea con le indicazioni ministeriali volte a potenziare le materie STEM, acronimo di science, technology, engineering and mathematics e meriterebbe certamente una maggiore disponibilità di risorse per favorire la partecipazione degli studenti sia alla fase formativa che alla successiva competizione.

Quella del Liceo Scientifico di Modica ,di arrivare alle finali, è già senza dubbio una impresa storica e senza dubbio i “giocatori” selezionati dall’ allenatore, Prof. Nino Cerruto, si impegneranno con il massimo di concentrazione per ottenere un ottimo risultato.

La squadra composta da sette giocatori è guidata dal giovane capitano Giorgio Abbate , ed è composta da Salvatore Fargione , Safet Halipaj (consegnatore), Emanuele Sparacino, Lorenzo Amore, Matteo Galazzo e Carmelo Ferraro, in “panchina” Enrico Rizzone e Manuel Terranova.

Nel corso di un piacevole incontro alla presenza della Vicepreside prof.ssa Di Martino Marilisa, della DSGA dott.ssa Grazia Floridia , del Prof. Nino Cerruto e della Professoressa Antonella Di Rosa, il direttore del consorzio Nino Scivoletto ha consegnato le magliette ai componenti la squadra, invitandoli a portare alto il nome di Modica e del suo cioccolato unico Igp in Europa.

