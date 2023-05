Risse a Comiso e Vittoria. Ci sono feriti

Risse a Comiso la sera di lunedì primo maggio in Piazza Fonte Diana o, quantomeno, tutto è iniziato qui e poi proseguita all’interno di un locale. Protagonista un gruppo di giovani che ha inseguito il loro coetaneo che si trovava in piazza. Quest’ultimo si è rifugiato poco distante all’interno di un ristorante ma il gruppo lo ha seguito anche nel locale (sembra che qualcuno fosse “armato” di una bottiglia di vetro rotta e di un coltellino. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha posto fine alla questione poichè tutti si sono dileguati. Pare che lo stesso gruppo, ma questo è da stabilire, nel fuggire, abbia travolto alcune transenne e danneggiato un’auto in sosta, dopo esserci saliti coi piedi sul cofano.

A Vittoria, invece, la rissa, tra giovani stranieri, si è registrata in Piazza Gramsci, sabato sera. Sono volati calci e pugni. Due contendenti sono finiti al pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi per le ferite riportate soprattutto alla testa, al volto e alle mani. Le forze dell’ordine avrebbero identificato e denunciato alcuni dei rissosi.

