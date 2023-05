Il sindaco uscente di Ragusa, Peppe Cassì, che è ricandidato per tentare di proseguire l’esperienza amministrativa, ha annunciato gli assessori designati. Si tratta di Giovanni Gurrieri per “Terra Madre”, Giovanni Iacono per ””Partecipiamo Ragusa Futura”, Giorgio Massari per “Ragusa Prossima”, Elvira Adamo per il gruppo “Peppe Cassì Sindaco”, e Saverio Buscemi per “De Luca per Ragusa”.

