Bandiera blu 2023 a Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo

Ragusa, Modica, Ispica e Pozzallo ottengono anche per il 2023 la bandiera blu.

Come ogni anno, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha rilasciato la lista delle spiagge Bandiera Blu per il 2023, ovvero delle spiagge e dei mari che si distinguono per eccellenza ambientale e cura dell’arredo urbano e marino. In totale sono 427 le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu e che confermano come l’Italia sia assolutamente da considerare ai primi posti quando si parla di mare e spiagge. Le 427 spiagge comprendono anche quelle di lago, per coloro che amano trascorrere le loro vacanze in questo modo.

La prima posizione spetta ancora alla Liguria con 32 Bandiere Blu; seguono Toscana (19 Bandiere Blu) e Campania (18 Bandiere Blu).

Sale nella classifica la Calabria, con 17 Bandiere, che si divide il podio con le Marche (17 Bandiere)

La Sardegna raggiunge 15 località, l’Abruzzo sale a 14, la Sicilia a 11. Scende il Lazio che arriva a quota 10 Bandiere Blu per il 2023.

In Sicilia, oltre a Ragusa, Modica, Ispica e Pozzallo, bandiere blu in provincia di Messina per Alì Terme, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa; per quella di Agrigento, Menfi.

