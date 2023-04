Stava lavorando su una scala, quando, per cause da stabilire, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto, dopo un volo di circa tre metri. E’ accaduto ad un 60enne operaio edile, in un cantiere in contrada Piombo, tra Ragusa e Santa Croce. L’allarme, lanciato immediatamente, ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato d’urgenza il ferito a Catania, dove si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Cannizzaro.

