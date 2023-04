Ibla, cadono e si disorientano a Cava Misericordia: ritrovati

Dopo una caduta lungo i percorsi di Cava Misericordia, nella zona della Grotta del Gigante, in prossimità della stazione ferroviaria di Ragusa Ibla, due motociclisti sono rimasti disorientati, tanto da dovere ricorrere al 115 per lanciare l’allarme. La segnalazione è stata quindi immediatamente trasmessa al nucleo elicotteri di Catania che ha inviato un velivolo nella zona segnalata. I due malcapitati, hanno dato le indicazioni alla squadra che operava via terra e che li ha raggiunti assieme agli elisoccorritori. I 2 sono dunque stati accompagnati dal personale del 118, che li attendeva nel punto fin dove l’ambulanza era potuta arrivare, dato il territorio impervio al “Giovanni Paolo II” per accertamenti.

Salva