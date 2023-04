Chiavola, Ragusa. La bambinopoli del Giardino Ibleo nel degrado

“L’incuria della bambinopoli del Giardino ibleo a Ragusa, purtroppo, si tocca con mano. Domenica scorsa, com’è giusto che sia, le famiglie si sono ritrovate in questo luogo di svago per fare trascorrere qualche momento spensierato ai propri bambini. E, però, basta fare un sopralluogo per rendersi conto del degrado e della pericolosità esistenti”. Lo dice il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, il quale aggiunge: “L’altalena, ad esempio, è interdetta. La stessa, però, è assolutamente lasciata in una situazione di pericolo. Basterebbe soltanto che i ragazzi più grandi togliessero le catene avvolte attorno per renderla un disagio persistente. Quella catena, secondo noi, non può stare così: andrebbe rimossa e risistemata ex novo. Non parliamo dello stato complessivo dei giochini e dei tappeti che dovrebbero attutire eventuali urti. Sono tutti da rimettere in sesto. Il dondolo, dopo ben due anni di attesa, non è ancora stato risistemato. Eppure, a quel che mi dicono, i residenti hanno segnalato tutto ciò che non va. Si tratterebbe di normale attenzione, non ci vogliono chissà quali grandi doti per fare il sindaco amministrando una città in maniera ordinaria, attraverso la cosiddetta normale amministrazione. Ma è proprio questo quello che non ha saputo fare l’attuale Giunta municipale. E le cattive condizioni in cui versa l’area giochi del Giardino ibleo rappresentano, in proposito, uno degli esempi più lampanti”.

