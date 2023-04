Il ragusano Buscemi riconfermato componente nel Direttivo Nazionale Federpreziosi

Il gioielliere ragusano Enzo Buscemi è stato confermato nella carica di componente del consiglio direttivo di Federpreziosi Confcommercio per il quadriennio 2023-2027. Buscemi fa dunque parte della squadra operativa allestita dal nuovo presidente nazionale Stefano Andreis, subentrato a Giuseppe Aquilino, quest’ultimo alla guida della federazione per due mandati consecutivi, dal 2012 a oggi. “Siamo pronti, come sempre – sottolinea Buscemi – a fare la nostra parte. Il nuovo presidente intende rafforzare, e ci trova d’accordo con questa chiave di lettura, il ruolo del dettaglio orafo: quello, cioè, di anello di congiunzione fra il pubblico e la produzione. I nostri negozi sono una vera e propria cartina al tornasole che individua praticamente in tempo reale quali le tendenze del consumatore, non solo italiano, poiché le nostre vetrine sono le migliori ambasciatrici della bellezza e della qualità del made in Italy”. A Buscemi i complimenti del presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a nome dell’intero sistema ibleo. “In un ruolo così delicato e nel contesto di un settore in continua evoluzione – spiega Manenti – siamo certi che Buscemi continuerà a tenere alto, nella maniera migliore, il nome del nostro territorio e il valore della nostra classe di dirigenti che continua a riscontrare risposte positive in tutti gli ambiti in cui sono impegnati”.

