Studenti in visita didattica agli orti sociali di Proxima Ragusa

Continuano gli appuntamenti alla scoperta degli orti sociali Proxima. Gli appezzamenti di terreno di via Grazia Deledda a Ragusa sono stati al centro delle visite didattiche condotte per conoscere più da vicino e fare apprezzare al meglio i progetti sviluppati nel corso di questi ultimi anni, a cominciare da quello, in grado di suscitare sempre grande attenzione, dell’acquaponica. C’è stata la visita di varie classi dell’infanzia dell’istituto Maria Schininà e del plesso “L’ Aquilone” dell’istituto Paolo Vetri, oltre che di una classe terza dell’istituto Palazzello. “Bambini e ragazzi – commenta Letizia Blandino di Proxima che ha guidato la visita delle scolaresche – hanno adorato l’esperienza formativa all’aperto in pieno contatto con la natura ed è stato notevole l’entusiasmo e la curiosità dimostrata sui vari argomenti trattati come quello dell’importanza del rispetto dell’ambiente attraverso l’attuazione di buone pratiche agricole basate su sistemi naturali ed innovativi che ci permettono non solo di rispettare il nostro pianeta, ma anche il nostro organismo mangiando verdure e ortaggi sani e genuini. Nei giorni scorsi, poi, abbiamo celebrato l’Earth day, una manifestazione internazionale che promuove la sostenibilità ambientale. Noi, con il nostro operato, cerchiamo tutti i giorni di dare un contributo positivo al nostro pianeta e anche la sensibilizzazione nei confronti dei bambini e ragazzi è importante perché saranno loro il futuro, saranno loro a confrontarsi con l’adozione delle buone pratiche a tutela dell’ambiente”.

