Vittoria. Ritardi nei lavori ex mattatoio comunale, finanziamenti a rischio

Che fine hanno fatto i lavori di completamento dell’ex mattatoio comunale di via IV aprile che il Comune di Vittoria avrebbe dovuto destinare a luogo di aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura, connesso alle attività musicali? Questo l’interrogativo che il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino di Sviluppo ibleo, ha rivolto all’indirizzo del sindaco e dell’assessore ai Lavori pubblici durante l’ultima seduta del civico consesso dedicata al question time. “Nell’interrogazione – spiega Pelligra – ho chiesto all’amministrazione come mai i lavori siano fermi da parecchi mesi e i motivi di questi ritardi. Mi è stata data risposta facendo appello alle solite giustificazioni di questo periodo, vale a dire il rincaro dei prezzi e le varianti realizzate in corso d’opera. Ho sollevato delle perplessità in merito alla risposta e non mi sono dichiarato soddisfatto anche perché l’assessore ha dichiarato che le opere sarebbero state completate entro il 30 settembre 2023. Ho però fatto presente che esiste un decreto del dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, finanziatore del progetto, in cui si invita l’amministrazione comunale, e quindi il Comune, a completare i lavori entro il 30 luglio del 2023. Se ciò non accadrà, si rischia di incorrere nella possibile revoca del finanziamento. Dunque, è evidente che l’amministrazione non sia a conoscenza dei gravi rischi che comportano i ritardi nella realizzazione di quest’opera e le gravi conseguenze che potrebbero verificarsi nel caso in cui la stessa non venisse completata in tempo. Ci attendiamo risposte efficaci nella direzione da tutti auspicata”.

