Dopo mesi di posto vacante, si è insediato il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Ispica.

Si tratta di Filippo Pancrazi. Ha esperienze in diverse città come Torino, Ragusa. Proviene, a scavalco, dal Comune di San Filippo del Mela (ME).

Inizialmente la sua presenza ad Ispica sarà limitata ad un solo giorno a settimana.

“L’entusiasmo, la preparazione e la disponibilità del Comandante Pancrazi, con il quale ho raggiunto un’immediata intesa sull’azione immediata e sulla futura progettualità – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – saranno utili a dare un riferimento certo alle donne e uomini in servizio presso il nostro Comando, ormai in numero esiguo.”

“Sono certo – dichiara il Sindaco Innocenzo Leontini – che l’azione congiunta del neo Comandante Pancrazi e del neo Assessore alla PM Masssimo Dibenedetto saranno un valore aggiunto per ridare impulso all’importante e strategico settore della Polizia Municipale”

