La segretaria del Partito Democratico Schlein in Sicilia a sostegno dei candidati alle elezioni amministrative.

A Ragusa incontrerà i candidati dei comuni iblei al voto (Acate, Comiso, Ragusa, Modica) domenica prossima 30 aprile alle 14,30 in via Roma 173 angolo Via Salvatore, sede elettorale del candidato sindaco della coalizione per Ragusa, Riccardo Schininà.

