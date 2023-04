Poesia come vita: Reading all’UniTre di Ragusa

Ieri sera la poesia ha entusiasmato i presenti al Reading organizzato dal Presidente dall’UniTre di Ragusa, Salvatore Burrafato. Ad essere ospitati dall’UniTre presso il Centro Polifunzionale di Ragusa sono stati infatti alcuni poeti del Caffè Quasimodo di Modica: Silvana Blandino, Franca Cavallo, Carmelo Di Stefano, Giuseppe Macauda, Antonella Monaca, Domenico Pisana, e altri poeti degli iblei: Giorgio Burrafato, Caterina Cellotti, Pippo di Noto, Giuseppe Modica, Daniela Solarino, Tullio Sammito e Pippo Tumino.

Al Presidente del Caffè Quasimodo, Domenico Pisana, è stato affidato, dopo l’introduzione del Presidente Burrafato, il compito di coordinare l’evento, che si è palesato ricco di voci che hanno esaltato la natura, l’ambiente, la memoria, la bellezza degli iblei, e che hanno toccato tematiche sociale.

Un incontro dove la poesia ha espresso “interiorità e realtà”, interrogato la vita, provocato domande, aperto varchi di riflessione, tant’è che nel corso del reading si è anche aperto un dialogo tra i poeti e il pubblico presente, dal quale è emerso che oggi la poesia e i poeti sono necessari e servono a dire alla società in cui vivono che l’utopia non è qualcosa di irrealizzabile, ma qualcosa che si spera si realizzi nel tempo. La poesia serve perché il poeta parla non solo per sé ma per tutti, e anche quando dà la sensazione di scavare nel segreto più profondo della sua coscienza, anche quando si rinchiude nel privato dei suoi sentimenti, c è nella sua poesia una forza s che si snoda con un respiro universale ed originale. La poesia è una forza quasi magmatica, perché in essa c’è l’eruzione della scrittura che crea vita nell’ottica di un nuovo umanesimo.

“Una serata – ha affermato Domenico Pisana – che i poeti presenti e i partecipanti hanno reso piena di calore e di umanità; sono infatti convinto che la poesia diventa salvifica quando sfugge alle alchimie concettuali fini a se stesse, per trasformarsi, invece, in poesia che si fa canto, che si fa strumento capace di “rivelare l’etre”, cioè l’essere e la condizione dell’interiorità umana, sia a livello universale che sul piano personale.

