Scicli. Un defibrillatore nella zona artigianale di Zagarone

Un defibrillatore è stato installato nella zona artigianale di contrada Zagarone a Scicli, per iniziativa della locale Cna, in considerazione del fatto che l’area, oltre a essere vissuta da centinaia di persone che vi lavorano o che per lavoro la frequentano, è meta, soprattutto di pomeriggio e di sera, di tanti sportivi che in via Ignazio Emmolo vanno a correre, ad allenarsi, a fare attività fisica.

Una felice intuizione, che permette di avere oggi un presidio per la salute di tutti.

Stamani, l’assessore allo sport della giunta Marino, Giuseppe Puglisi ha portato il saluto dell’amministrazione a Carmelo Caccamo, segretario della Cna di Ragusa, Franco Spadaro, della Cna di Scicli, Andrea Di Stefano, responsabile provinciale meccatronici Cna, e Alessio Pacetto, responsabile comunale del settore, che ha impiantato il defibrillatore in un muro di cinta esterno della zona artigianale, facilmente raggiungibile da tutti.

