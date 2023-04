Ragusa. Approvato rendiconto di gestione con i voti dell’ex opposizione

“Il rendiconto di gestione 2022 è passato grazie ai voti dell’ex opposizione. Uno spettacolo a dir poco squalificante, che ci fa comprendere come si cerchi di fare di tutto pur di rimanere in sella. Dispiace che sia finita così dopo cinque anni. E, comprendiamo anche, che la politica è mutevole. Ma avere incassato il sì allo strumento finanziario con i voti di D’Asta, Gurrieri, Iurato e Malfa, cioè alcuni tra i più accaniti sostenitori, ci deve fare riflettere, e molto, sull’esercizio della coerenza”. Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Carmelo Anzaldo, il quale afferma di avere “rinunciato con piacere, ieri sera, ad assistere a uno spettacolo che, giustamente, è stato definitivo svenevole. Dopo avere smembrato la sua ex maggioranza, il sindaco Cassì ha cercato sponda tra chi lo aveva avversato di più in questi lunghi cinque anni. Non so che cosa ne abbia capito la città ma ritengo sia complicato avere a che fare con tutti questi giochetti della politica che ci disarmano e ci fanno rimanere a bocca aperta. Null’altro da aggiungere se non che, per Ragusa e per il suo futuro politico, è stata una occasione perduta”.

Salva