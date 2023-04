Arriva a Modica Gianluca Gotto, venerdì 5 maggio l’evento

Ancora qualche giorno di attesa prima di un appuntamento unico con un personaggio straordinario. Altri momenti di grande rilievo ancora a maggio e poi a a giugno: A luglio, c’è la seconda edizione di Scenari con nomi di altissimo profilo

Manca poco, una settimana e qualche ora e poi Gianluca Gotto sarà a Modica, all’auditorium di piazza Matteotti, in una delle sue due uniche tappe siciliane per presentare ‘Profondo come il mare, leggero come il cielo’, il suo ultimo libro che lo racconta e dove si racconta. Venerdì 5 maggio, alle 19, l’incontro con Gotto nell’evento di Mondadori BookStore Modica con Fondazione Garibaldi, per la stagione di InTeatroLibri. Un vero e proprio evento, vista la grandezza del personaggio, Gianluca Gotto, la sua straordinaria vita, i suoi racconti, il suo viaggiare e le vie intraprese verso la serenità che è cifra caratterizzante della sua esistenza. Avrà tanto da raccontare Gianluca Gotto e lo farà a Modica in un libro dove condivide il suo viaggio interiore, la calma della mente, i maestri che lo hanno spinto e accompagnato, i luoghi calmi e delle quiete interiore ed esteriore, i pensieri che scivolano via, guardando l’esistenza con occhi diversi, quelli dell’accettazione senza subire, essendo lui il cielo e non le nuvole. La vita da vivere e vedere da una prospettiva diversa perché sia migliore, trasformando i periodi difficili in miracolose rinascite, attraverso saggezza che è consapevolezza. Per diventare la persona che ognuno merita di essere: compassionevole, presente, gentile, felice, saggia e, soprattutto, serena

Il 12 di maggio, poi, sarà la volta di Mauro Novelli, curatore del Meridiano di Andrea Camilleri e il 14 giugno, presenterà a Modica il suo ultimo libro, ‘Maledette Iene’, Mario Giordano, giornalista tv e conduttore di ‘Fuori dl Coro’ su Rete4.

Prologo tutto questo ad un’edizione di Scenari, a luglio, di profilo assoluto e di pregio. Arrivano già le prime conferme e le anticipazioni di una rassegna che porterà a Modica autori come mai prima: Pif, Stefania Andreoli, Davide Mencarelli, Flavia Cercato, Vera Gheno, Francesco Sole, Malyka Ayane, Fabio Genovesi. E da qui a breve, altri nomi di assoluto primo piano, andranno ad arricchire il cartellone di Scenari 2023.

