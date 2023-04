Scuderi. Degrado e gare clandestine zona Cicchitto a Vittoria. Presentata interrogazione urgente

Il consigliere comunale di Vittoria Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, ha presentato una interrogazione per evidenziare il grave stato di degrado in cui versa l’intera città di Vittoria. “Lo possiamo definire – chiarisce Scuderi – un degrado senza precedenti visto che abbiamo a che fare con microdiscariche, “fumarole”, manto stradale sconnesso, carenza di pubblica illuminazione, atti diffusi di inciviltà e problemi di ordine pubblico. Tutte situazioni che stanno dilagando in ogni angolo del territorio comunale. Vale la pena di sottolineare che degrado, inciviltà e criminalità sono spesso concatenati fra di loro come, ad esempio, dimostrano gli episodi che si verificano nel quartiere “Cicchitto”, diventato ormai autodromo per gare clandestine con qualsiasi tipo di veicolo. E nessuno se ne accorge”. “Devo sottolineare – aggiunge Scuderi – che ho esposto il problema in commissione Affari generali il 26 ottobre scorso. I rappresentanti dell’Amministrazione comunale presenti alla seduta hanno sottovalutato e minimizzato la questione mentre il tenente della Polizia municipale aveva assunto l’impegno di valutare e trovare una soluzione. Purtroppo, ad oggi, non ho ricevuto né da chi amministra né da altri organi rappresentativi del Comune alcuna risposta in merito. Ecco perché, visto che i cittadini sono esasperati dal caos che si crea ogni sera e che persiste tutta la notte, ho presentato una interrogazione per evidenziare ancora di più tale stato di cose non più tollerabile e che necessita di interventi pronti e risolutivi, chiedendo a questa Amministrazione comunale e in primis al sindaco quali azioni intende intraprendere”.

