Spostamento Guardia Medica di Modica Alta, (PD): «Metodo inaccettabile e scelta miope”

MODICA, 17 Giugno 2026 – Un cartello affisso nottetempo, senza alcun preavviso né comunicazione ufficiale. È così che i residenti di Modica Alta hanno scoperto il trasferimento della locale Guardia Medica, un episodio che ha subito innescato una dura reazione politica da parte del Partito Democratico. Il segretario del circolo locale, Francesco Stornello, ha definito il metodo «surreale e inaccettabile», parlando di una scelta miope che penalizza le fasce più fragili della popolazione e chiedendo con forza l’immediata restituzione del presidio al quartiere per tutelare il diritto alla salute.

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