Granfondo Città di Ragusa. Presentato l’evento con 350 iscritti

Sono 350 gli iscritti alla Granfondo Città di Ragusa, tra cui 22 donne, la superleggera in programma domenica. E’ una delle notizie comunicate dal presidente del comitato organizzatore, Gianni Licitra, nel corso delle conferenza stampa tenutasi ieri mattina al Savini. “Non è soltanto una gara di ciclismo – ha detto Licitra – ma sarà un vero e proprio evento visto che l’agonismo è relativo. Come è nata l’idea? L’incoscienza da un lato e la voglia e la passione che contraddistingue noi ciclisti oltre all’esperienza compiuta negli anni con la partecipazione alle grandi manifestazioni, quasi tutte al Nord come la Dolomiti e la Nove Colli dove al via si registrano qualcosa come 12.000 ciclisti. Puntiamo molto sulla sicurezza con la presenza di 190 volontari, 4 ambulanze e 2 medici in auto. La Questura ci ha messo a disposizione uomini e auto e anche 4 moto. Ci sarà la diretta sui social a cui sarà possibile assistere anche nello schermo gigante di piazza Libertà. Tantissimi i premi, ben 160, compresi quelli per i vincitori (uomini e donne) della cronoscalata di Ibla. Tra gli iscritti anche 9 milanesi e 10 maltesi”. Il Comune di Ragusa, che sta sostenendo l’iniziativa, era rappresentato dal sindaco, Peppe Cassì e dall’assessore allo Sport, Eugenia Spata. Presente anche Mirko Farnisi dell’Asd Team Nuova Avir, la società organizzatrice della manifestazione, che ha definito il percorso impegnativo e molto bello visto che attraversa mari, monti e barocco con l’arrivo nel centro di Ragusa. Salvatore D’Aquila, componente del comitato organizzatore, ha parlato di sicurezza e della presenza di radio-corsa non sempre assicurata in queste gare.

Domenica, dopo la partenza delle 9 da piazza Libertà, si arriva al bivio di Playa Grande intorno alle 9,45 dove sarà dato il via vero e proprio alla competizione. Poi varie altre zone del territorio ibleo sino a raggiungere di nuovo piazza Libertà intorno a mezzogiorno. Tra gli eventi collaterali e che animeranno il village che nella giornata di sabato sarà allestito in piazza Libertà tre lezioni di group cycling guidate da Maurizio Mezzasalma con oltre un centinaio di allievi da tutta la Sicilia. Sempre sabato ci sarà una gimkana rivolta ai ragazzi dai 6 ai 12 anni con iscrizioni aperte ai tesserati e ai non tesserati. Spazio anche alla solidarietà con l’organizzazione di un pasta party il cui ricavato sarà devoluto a Nirina, un bimbo di 5 anni che vive in Madagascar e che sarà operato a Catania grazie anche al supporto del gruppo Alfa di Protezione civile di Chiaramonte e Giarratana. “Insomma – conclude Licitra – ci sono le componenti adeguate affinché questa manifestazione diventi indimenticabile a tutti gli effetti”.

