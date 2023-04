Ragusa. Condizioni asili nido lasciano molto a desiderare

La condizione in cui versano alcuni asili nido comunali di Ragusa, al di là dell’ostentazione dell’amministrazione comunale, che vanta l’utilizzo di fondi per 67mila euro nei siti di Palazzello 1 e Palazzello 2, per non parlare di Patro, lascia molto a desiderare. E’ quanto sostiene il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, che evidenzia come i siti in questione farebbero i conti con disagi che, naturalmente, non si addicono con strutture che ospitano bambini dai 0 ai 3 anni e che di tutto avrebbero bisogno tranne che della presenza di muffa sulle pareti, di calcinacci, di edifici ammalorati, di aree esterne abbandonate a loro stesse. “E tutto – spiega Chiavola – con buona pace dei fondi che sarebbero stati messi a disposizione e il cui utilizzo non si capisce bene a che cosa sia servito, eccezion fatta per l’aggiustamento del tetto a Palazzello 1 dove si registravano infiltrazioni piovane. Ma può costare 67mila euro il rifacimento di un tetto? Ovviamente speriamo di no e auspichiamo che queste somme siano utilizzate anche per altro visto che se ne ravvisa il bisogno come alcuni genitori hanno avuto modo di segnalarci. Ancora una volta, dunque, questa amministrazione comunale ostenta risultati che, in realtà, non sono stati affatto raggiunti. E, lo ribadisco, stiamo parlando di un ambito molto delicato che attiene ai nostri bambini e, proprio per questo, ci vuole la massima attenzione. E, proprio per questo, ancora, chiedo all’amministrazione comunale di imprimere una svolta, al posto della solita propaganda, e di intervenire con la massima sollecitudine”.

