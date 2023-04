Zona artigianale Vittoria, sopralluogo La Rosa e Pelligra (Mpsi)

Sopralluogo del presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa, e del consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra, nonché segretario cittadino di Mpsi, alla zona artigianale di Vittoria. “Lo stato di degrado in cui versa quest’area e di mancanza di programmazione a garanzia dei servizi di ordinaria amministrazione – affermano La Rosa e Pelligra – ci preoccupano e suscitano amarezza da parte delle imprese che operano. Ma davvero non si riesce a intervenire in maniera compiuta per garantire un minimo di normalità? Non si pretendono chissà quali voli pindarici ma solo il giusto”. La Rosa spiega: “E’ un sito a cui sono legato perché operano tantissime imprese locali che, come la mia attività professionale mi suggerisce, compiono tantissimi sacrifici per fare impresa, rimanere sul mercato e assicurare servizi ai propri clienti. Dovremmo premiarli per quello che fanno e, invece, li facciamo scontrare con una situazione di degrado a dir poco pesante”. Pelligra elenca le problematiche esistenti: “Dalla pubblica illuminazione fatiscente alla sporcizia imperante, oltre al verde che non viene assolutamente curato. E poi si ha la percezione di una situazione di abbandono totale in cui, la sera, succede di tutto e di più”. “Come Movimento politico Sviluppo ibleo – aggiungono entrambi – intendiamo sensibilizzare l’Amministrazione comunale affinché possa inserire al più presto possibile, nella propria agenda politica, questa priorità, cioè la definizione di interventi specifici che consentano di salvaguardare questo sito e, anzi, se possibile migliorarlo. Sono tutte condizioni che reputiamo indispensabili per consentire alle varie aziende presenti di operare nella massima tranquillità. Non è possibile fare economia, creare le condizioni dello sviluppo locale con un contorno del genere. Bisogna dare un segnale concreto e diverso, nell’interesse esclusivo di chi crede nei sacrifici finora compiuti investendo risorse proprie per fare impresa, creando occupazione e opportunità di sviluppo nel nostro territorio. Per questo bisogna dare un segnale concreto in questa direzione”.

