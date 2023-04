Scicli. Distribuzione generi di prima necessità “Non Scado”

L’amministrazione comunale di Scicli intende istituire un servizio volto alla realizzazione delle attività di distribuzione di generi di prima necessità per le famiglie del territorio comunale in condizione di difficoltà economica e sociale.

Ora, esiste una disponibilità, dell’Associazione Mecca Melchita, nell’ambito delle attività del progetto “Non Scado”, di contribuire alla riduzione dello spreco, al recupero di beni alimentari rimasti invenduti per le ragioni più varie ma ancora perfettamente salubri, il tutto concepito come fornitura di un servizio per chi li produce (imprese), per chi li consuma e per i bisognosi attraverso gli enti di assistenza, per le istituzioni pubbliche (comuni) che ne conseguono benefici indiretti, sociali e ambientali vedendo diminuire il flusso dei rifiuti in discarica e migliorare l’assistenza alle persone svantaggiate.

Il Comune di Scicli intende a questo punto acquisire una manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore e di associazioni di volontariato che intendano aderire all’iniziativa in oggetto e di seguito specificata in dettaglio.

L’attività consiste nel reperimento, raccolta, stoccaggio e distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità in favore di famiglie (compresi i nuclei composti da una sola persona) in condizione di difficoltà economica o sociale. Tra i beni di prima necessità possono essere ricompresi prodotti per l’igiene della persona e per la pulizia dell’abitazione.

I soggetti interessati devono presentare domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato all’avviso sottoscritto dal legale rappresentante, che attesti e riporti le informazioni in esso richieste.

