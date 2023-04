Liuzzo. “Aeroporto Comiso, riaprire dialogo con Ryanair”

“Reputo assolutamente insufficiente il risultato ottenuto dal governatore Schifani con l’arrivo di Aeroitalia a Comiso e tutto ciò per una serie di motivi”. A dirlo è il candidato sindaco della cittadina casmenea, Salvo Liuzzo. “Le tratte precedenti, innanzitutto, a parte quella di Roma, non sono state confermate – chiarisce Liuzzo – e poi, comunque, sappiamo tutti che stiamo parlando di una compagnia, Aeroitalia cioè, che obiettivamente lascia il tempo che trova. E’ appena nata e non sappiamo se è in grado di garantire un livello di servizio all’altezza della situazione. Inoltre, c’è un altro problema secondo me molto importante ed è che, con tutto quello che sta accadendo, si sta consumando una grave perdita di credibilità del nostro aeroporto nel senso che i turisti, quando decideranno di prenotare per lo scalo casmeneo, potrebbero in qualche modo avere delle remore per l’eventualità che, da un momento all’altro, i biglietti rischierebbero di venire annullati proprio perché c’è questo grave precedente. In più, il contraccolpo economico che stiamo subendo è di proporzioni devastanti. Moltissime le disdette in danno a operatori economici del settore ricettività del nostro territorio. Una situazione di cui non sono stati ancora ben definiti i contorni ma che comporterà danni per centinaia di migliaia di euro. La soluzione? Secondo me bisogna fare semplicemente quello che ha già detto il prefetto di Ragusa nella riunione di sabato scorso quando ha spiegato che sì, va bene Aeroitalia, una decisione di certo assunta con i crismi dell’urgenza, ma bisogna assolutamente riaprire un dialogo con Ryanair che, tra l’altro, con la sua decisione ha penalizzato solo Comiso e non Catania, circostanza di cui non si capisce bene la ragione. Quindi, ci si adoperi per ritornare ad avere un dialogo con Ryanair considerato che, come ho già avuto modo di spiegare, le ricadute negative, dal punto di vista economico e di credibilità per il territorio, sono già enormi e bisogna correre immediatamente ai ripari quantomeno per tamponare l’impatto di questa grave problematica”.

Salva