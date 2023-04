Celebrazione Gran Baliato di Scozia a Broxburn

I membri del Gran Baliaggio di Scozia si sono riuniti nella Saint Nicholas United Free Church of Scotland a Broxburn. L’hanno fatto per prima volta, dopo molti anni, che l’Ordine celebra un servizio pasquale al di fuori di Edimburgo, nella chiesa di uno dei cappellani maggiori. La funzione è stata condotta dal Cappellano Generale, Rev. Sandy MacDonald. La lettura biblica è stata tratta da Marco capitolo 14 versetti 32-42 ed è stata letta dal Confratello Craig Stirling-Brown. Il Segretario Generale ha poi guidato la preghiera di intercessione e il discorso è stato tenuto dal Ministro della Chiesa e Cappellano Maggiore dell’Ordine, il Rev. Colin McAulay. Un discorso ispiratore il suo che ha ricordato alla congregazione il vero significato della Pasqua e del servizio agli altri. Al termine della funzione il Segretario generale ha ringraziato i membri del Baliato e dell’Ordine presenti. La chiesa di San Nicola fu progettata da James Fairley nel 1890, come chiesa presbiteriana unita. Fairley progettò numerose chiese per la congregazione presbiteriana unita, tra cui quelle di West Calder e Balerno.

