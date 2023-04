Le squadre favorite per la vittoria di Champions, Europa e Conference League

I tornei europei si avviano nella fase finale e le scommesse online su Champions, Europa e Conference League nel palinsesto di Betfair propongono le squadre favorite in una lotta all’ultimo gol. Per l’Italia ci sono ben 5 squadre in lotta nelle semifinali dei tre tornei, la curiosità più rilevante è che in Champions ed Europa League il 50% delle semifinaliste sono squadre italiane, nel primo torneo si avrà obbligatoriamente una finalista di Serie A, nel secondo torneo enunciato, invece, si potrebbe addirittura avere una finale tutta italiana. Tuttavia, ci sono anche altre squadre tra le favorite alla vittoria di queste competizioni, scopriamo quali sono.

Le favorite in Champions League: una lotta senza esclusione di gol

Le scommesse oggi sulla vittoria della Champions League premiano il Manchester City di Guardiola, che non solo è la squadra più attrezzata a livello di qualità per vincere la competizione, ma sulla panchina siede un certo Guardiola che ha già vinto 2 volte questo torneo che allena Haaland, capocannoniere della Premier e di questa competizione.

Se il City è favorito per la vittoria della Champions a quota 1.66, il Real è al secondo posto a quota 4.5, e stiamo parlando della squadra che ha già vinto 14 volte questa coppa ed è la più titolata, allenata dal commissario tecnico che ha vinto più volte questa competizione, Carlo Ancelotti, con 4 trionfi.

Le italiane restano sfavorite ma non bisogna dimenticare che il Milan è la seconda squadra più forte di sempre in Champions, con ben 7 trofei all’attivo, anche l’Inter resta fra le italiane più forti in questa competizione con 3 Champions all’attivo.

Chi vincerà l’Europa League tra Siviglia, Juve e Roma

Questa è la domanda da un milione di dollari, perché delle quattro squadre rimaste in corsa per l’Europa League, il Siviglia è sicuramente favorito per vincere questa coppa, che ormai è diventata la sua coppa, in quanto in pochi anni gli andalusi sono passati da zero a diventare le squadre più vincente in questo torneo con 6 titoli.

Tuttavia, gli spagnoli incontreranno la Juventus in semifinale, squadra che ha già conquistato 3 volte questo torneo, in una sfida particolarmente accesa che sicuramente determinerà le sorti della finale. L’altra semifinale e tra Roma e Leverkusen, e vede i Giallorossi leggermente favoriti perché, non bisogna dimenticare, che sulla panchina della Lupa siede lo Special One, sempre pronto a compiere “Mouracoli” e vincere “tituli”.

Fiorentina e West Ham favorite per la vittoria della Conference League

I due club che hanno giocato meglio in Conference League sono Fiorentina e West Ham, che restano le favorite per una probabile finale. La Viola è sicuramente lanciata per vincere la competizione, mentre gli inglesi hanno spiazzato tutti e cercheranno di farsi valere contro gli olandesi dell’Az Alkmaar in semifinale. Fra le quattro, la Viola è la squadra più in forma che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi risultati utili sia in questo torneo che in Serie A.

