Sudan: dietro la guerra l’ombra lunga di potenze straniere…l’opinione di Rita Faletti

Sudan, il paese più esteso del continente africano prima dell’indipendenza, nel 2011, della sua parte meridionale, paese tra i più poveri e dallo scorso 15 aprile terreno di uno scontro feroce tra due generali che hanno scommesso il loro futuro sull’esito di una guerra per il potere. Al-Burhan, presidente di fatto e capo militare del Sudan e delle forze armate e il suo numero due Dagalo, detto Hemedti, che guida le Rapid support forces (Rsf), un gruppo paramilitare di mercenari provenienti in gran parte da Ciad e Libia, erede della famigerata milizia dei diavoli a cavallo, i “Janjaweed”. Nel regolamento di conti tra i due contendenti, il livello di intensità è in aumento e i cessate il fuoco sono stati violati malgrado gli inviti di Stati Uniti Unione europea e Onu e le offerte di mediazione di Egitto, Sud Sudan e Kenya che temono ripercussioni nella regione. Si combatte contemporaneamente in dieci città e la capitale Khartum con l’aeroporto è sotto un bombardamento di missili che non risparmia neanche gli aerei civili. I sudanesi sono barricati in casa, terrorizzati: cercano di aiutarsi tra loro con acqua e cibo e con messaggi di avvertimento “Attenzione, i miliziani ribelli (le Rsf) hanno fatto irruzione nella zona industriale”. Trent’anni di regime dell’autocrate Omar al-Bashir, rovesciato nel 2019 dal golpe ordinato da Al-Burhan, hanno abituato il Paese ai metodi dispotici dei militari, ma non alla spietatezza del famigerato generale Dagalo e dei suoi “psicopatici” Janjaweed che tra il 2003 e il 2008 seminarono il terrore nella regione del Darfur, bruciando villaggi, massacrando, stuprando donne e bambine, sotterrando gli uomini in fosse comuni. Trecentomila i morti. Dagalo/Hemedti era stato ingaggiato dal presidente al-Bashir, in carcere con l’accusa di crimini contro l’umanità, per condurre la sua operazione di pulizia etnica contro la minoranza non musulmana. I sudanesi non hanno dimenticato come non hanno dimenticato la brutalità usata dai mercenari del generale durante la rivoluzione del 2019, scoppiata per chiedere di sganciare i militari dal potere politico e avviare un processo di transizione democratica. In un solo giorno di sit-in furono ammazzati 120 manifestanti. Dagalo negò ogni addebito. Nel 2021, lui e Al-Burhan hanno orchestrato un golpe che ha definitivamente archiviato la speranza dei sudanesi in un governo civile perché, come ha spiegato al Financial Times Alan Boswell dell’International Crisis Group, le forze regolari si occupano degli affari e dell’economia del paese, mentre i paramilitari coltivano i loro interessi nel settore minerario. Esercito regolare e miliziani fanno il buono e il cattivo tempo e cooperano quando si tratta di spartirsi il bottino, in considerevole aumento quando in ballo c’è il metallo giallo. E proprio grazie all’ex presidente Omar al-Bashir, suo patrono ribaltato, che il generale dei diavoli a cavallo ha iniziato la propria ascesa, agendo in totale autonomia e ampio grado di impunità, al punto di sequestrare le miniere d’oro a un leader tribale rivale nel Darfur, fonte della sua considerevole ricchezza, l’obiettivo finale di questo genere di personaggi. “Non sono il primo uomo ad avere miniere d’oro”, ha dichiarato Dagalo alla BBC. Ricchezza e brutalità pare non guastino, anzi, rafforzano il profilo all’estero, dove si registra un accresciuto interesse per le milizie mercenarie. I diavoli a cavallo hanno combattuto nella guerra civile in Yemen per Abu Dhabi e Riad contro Teheran e sono state coinvolte nel conflitto in Libia dove è intervenuto anche il gruppo Wagner con il quale Dagalo/Hemedti è entrato in affari nelle operazioni di estrazione dell’oro. Essendo brigate transnazionali, le Rsf come la Wagner, ricevono armi e soldi per dare appoggio a chi ne ha bisogno e al pari dei gruppi terroristici come lo Stato islamico con cui condividono la strategia del terrore, non devono rendere conto dei crimini di cui si macchiano. Chi risponde del loro operato? Qual è il loro paese d’origine? Chi li ingaggia? In quale paese combattono? Per chi combattono? Il non essere in grado di rispondere, costituisce una copertura perfetta contro qualunque tentativo da parte della giustizia internazionale di intervenire. E’ anche questo il motivo per cui le milizie mercenarie agiscono in modo sempre più spietato, e quindi più efficace e rapido, che è poi ciò che ne accresce la popolarità. La crisi in Sudan non poteva non ingolosire la Russia, che, estromessa dall’Occidente, sta implementando la propria attività tentacolare laddove vede aprirsi spiragli favorevoli all’allargamento della propria influenza. Attraverso la Wagner avrebbe fornito missili terra-aria a Dagalo negli scontri contro il rivale al-Burhan. Nel caos, le alleanze si disegnano in base agli interessi, cambiando gli interessi, cambiano le alleanze ma resta il terreno comune della brutalità.

