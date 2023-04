Scoglitti, FDI: “Stagione estiva…in alto mare.

In campagna elettorale si prometteva una Scoglitti con attenzioni per 12 mesi l’anno. Nei fatti non è avvenuto così e non si riesce nemmeno per la stagione estiva a presentare la frazione con il suo volto migliore, nonostante le sue bellezze paesaggistiche e naturali. Incuria, abbandono, degrado e mancata programmazione. Arriva così l’intervento di Fratelli d’Italia per suggerire all’amministrazione Aiello di “salvare” almeno la stagione estiva finché c’è tempo.

“La programmazione per la stagione estiva dovrebbe iniziare al più tardi a marzo – dicono i consiglieri comunali Alfredo Vinciguerra, Valeria Zorzi, Monia Cannata e Pippo Scuderi – e invece ci ritroviamo quasi alla fine di aprile senza alcun intervento a Scoglitti, senza manutenzione né ordinaria né straordinaria, senza programmazione di un calendario di eventi. Ricordiamo che l’amministrazione Moscato già a marzo iniziava a pulire le spiagge, a livellarle, ad avviare l’iter per docce e pedane”.

“Invece Scoglitti è stata abbandonata dall’amministrazione Aiello, è rimasta per mesi e mesi senza un assessore, e la giunta vive di rendita con i progetti dell’amministrazione Moscato ancora da completare: lungomare, piccola pesca, parco di Ponente. Non c’è ancora nessun input per la bella stagione: come si prepara ad accogliere visitatori e turisti? Non c’è nemmeno una idea sulla stagione di spettacoli quando, invece, con l’assessore Vinciguerra si era svolta una manifestazione di interesse per gli spettacoli estivi già a marzo e a fine aprile era stato approntato uno schema di massima già corposo. Auspichiamo un risveglio dell’amministrazione Aiello – concludono i consiglieri– al fine di non replicare la pessima stagione scorsa perché gli imprenditori, i ristoratori, gli albergatori, i turisti non possono scontare l’incapacità amministrativa e la mancanza di visione di chi gestisce il Comune”.

