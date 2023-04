Corso di acconciatore della Cna di Ragusa Benessere e sanità

Si è concluso con riscontri positivi il corso di acconciatore organizzato dalla Cna di Ragusa Benessere e sanità attraverso l’ente di formazione dell’associazione di categoria, Tecnaservice. Il corso, della durata complessiva di 300 ore, si è svolto presso la sede della Cna territoriale di Ragusa in via Psaumida ed è stato finalizzato all’abilitazione professionale degli acconciatori interessati ad avviare la propria attività d’impresa sul territorio ibleo. I giovani partecipanti hanno superato l’esame tecnico pratico successivo al percorso formativo che ha coinvolto personale docente esperto del settore il cui punto di riferimento è stato Franca Licitra. Le attività sono state sviluppate anche alla presenza del presidente territoriale Acconciatori Cna, Guglielmo Trovato. “Siamo soddisfatti – commenta Trovato – per il risultato ottenuto e per la grande attenzione che i corsisti hanno dimostrato. Oggi è sempre più importante garantire la massima attenzione ogni qualvolta si gestiscono determinati aspetti della professione, soprattutto nella fase d’avvio. E, devo dire, che da questo punto di vista abbiamo mosso i passi necessari affinché tutto si completasse nella maniera migliore”.

