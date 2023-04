Sviluppo ibleo riparte, ieri sera un vertice a Vittoria.

“La Politica, un tempo, era un argomento nobile, a portata di menti abili, che sapevano confrontarsi con correttezza nella contrapposizione delle posizioni, nel rispetto del pluralismo delle idee ed esprimendo contenuti (non offese, minacce, né aggressioni) nei limiti della comune etica e morale umana, dove in nessun caso si aggrediva sul personale per non parlare degli affetti familiari. Dispiace, e davvero dispiace molto, sottolineare come a Vittoria si continui, nonostante gli attori protagonisti siano cambiati, ad assistere ad un teatrino squallido”. Lo dice Andrea La Rosa, presidente provinciale Movimento politico Sviluppo Ibleo. Che aggiunge: “Preferisco evitare ulteriori considerazioni, ma un’ultima la vorrei condividere con la gente, con la comunità, perché così facendo non c’è sbocco alcuno se non quello di alimentare le tifoserie delle diverse fazioni di chi ha il vento in poppa. Le emergenze sono molte, le priorità sono difficili da affrontare e la nostra comunità richiede responsabilità da parte di tutti i soggetti protagonisti in città, non solo partiti e gruppi civici. Mi auguro si ritorni alla politica del confronto costruttivo, della corretta dialettica e nel rispetto delle diverse posizioni. Sono fiero di essere stato amministratore di questa città, contribuendo alla realizzazione di tante iniziative e progetti finanziati di cui ancora oggi la città sta godendo. E tutto ciò senza rancore alcuno, anzi orgoglioso di aver potuto dare il nostro modesto contributo a Vittoria”. Queste considerazioni La Rosa le ha manifestate ieri sera nel corso di un incontro con i quadri e con alcuni militanti di Mpsi, per cercare di dare il via a un nuovo inizio. “Bisogna guardare in prospettiva e cambiare impostazione – continua La Rosa – ed è ciò a cui lavoreremo, per sostenere una comunità che deve guardare al presente e al futuro con orgoglio e con spirito collaborativo verso le istituzioni a vari livelli. Oggi c’è un governo locale di cui personalmente non condivido le posizioni politiche e non gradisco tante scelte e ci sono governi regionale e nazionale in sintonia a cui confidiamo di rappresentare le istanze reali in maniera che possano riportare ricadute positive sulla città, tante volte bistrattata ed emarginata rispetto al resto della provincia. Sono felice di ritrovare in queste settimane di incontri vari in città e nei vari Comuni in provincia, soprattutto dove si ritornerà al voto, tanti amici che vogliono attivamente rimettersi in movimento insieme a noi, in modo trasversale e avendo un’unica priorità e cioè il territorio e lo sviluppo dell’area iblea. E’ per questo che il movimento che mi onoro di rappresentare da più di quindici anni, Movimento politico sviluppo ibleo, che ancora oggi attraverso il coinvolgimento di singoli e gruppi, vuole creare una base allargata di uomini e donne liberi, gente comune, insieme ai nostri consiglieri comunali presenti in diverse città, al gruppo storico di Vittoria e ad una struttura di partenza in diverse città, intende rafforzarsi e costruire una logica di prospettiva in tutta la provincia di Ragusa. A Vittoria con il nostro punto fermo, il consigliere comunale Biagio Pelligra, a Ragusa con gli amici guidati da Mario D’Asta, a Modica con Nino Gerratana e Franco Militello, ad Acate con Gino Licitra, a Chiaramonte Gulfi con il consigliere Samuele Cultrera, così come i tanti amici a Comiso pronti a mettersi in azione, e tanti altri in giro per la provincia. Voglio complimentarmi con gli attuali dirigenti: bravi ragazzi, l’avventura continua”.

