Ciclimo. Almo, Brancato correrà nel fine settimana in Toscana

Ci sarà anche Luca Brancato, durante questo fine settimana, a rappresentare la Sicilia e l’Almo Nial Nizzoli all’Eroica juniores Nations cup che vedrà la partecipazione, in Toscana, di numerosi giovani atleti provenienti, oltre che dall’Italia, da tredici nazioni differenti e, per quanto riguarda il Belpaese, da 12 Regioni, compresa la nostra isola. A rappresentare la Sicilia, in particolare, sei atleti, tra cui, appunto, Luca Brancato che, negli ultimi tempi, ha dimostrato di essere riuscito a crescere nella maniera più adeguata e, soprattutto, dando testimonianza della propria capacità nel gestire anche le competizioni più complicate. “Nelle ultime gare – sottolinea Giuseppe D’Aquila, per conto dell’Almo Nial Nizzoli – Brancato si è sempre saputo distinguere. E per questo ritengo che riuscirà a essere la punta di diamante con riferimento alla rappresentativa siciliana. Per tutti noi, un grande onore. Insomma, ci sarà l’opportunità di misurarsi con campioni provenienti da varie nazioni, oltre che dal resto d’Italia, e quindi avremo modo di verificare il nostro livello di crescita, vista l’importanza di questa manifestazione”. Intanto, la pattuglia monterossana è reduce da un’altra bella affermazione. Domenica scorsa, a Gela, infatti, Andrea Tirendi e Manuel Brugaletta, tesserati con l’Asd D’Aquila, in pratica uno dei vivai giovanili dell’Almo Nial Nizzoli, sono riusciti a conquistare rispettivamente il primo e il terzo posto nella categoria Esordienti. Per ciascuno di loro, un modo speciale di proporsi al pubblico e agli sportivi. E per la società un’altra gran bella affermazione.

