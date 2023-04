Modica, finisce a pugni per un parcheggio

Un’auto parcheggiata male tanto da non consentire ad un automobilista di potere uscire col proprio veicolo dal parcheggio. Tutto ciò ha determinato uno scontro fisico. È accaduto stamattina a Modica in Via Resistenza Partigiana. Un automobilista, dovendo andare via, è rimasto bloccato nel suo parcheggio perché un’altra autovettura non glielo consentiva. Dopo avere ripetutamente suonato il clacson, sono arrivati due uomini, visualmente infastiditi perché il secondo mezzo era il loro ed è così iniziato un forte scambio di opinioni che è sfociato in una rissa. L’intervento di alcuni presenti ha messo fine alla contesa con qualche graffio, qualche ematoma e un paio di occhiali finiti sulla strada e distrutti da un’autovettura in transito.

