A Modica Concorso Internazionale Direttori d’Orchestra di Fiati

É tutto pronto per lo svolgimento della seconda edizione del Premio “Frederick Fennell”, prestigioso Concorso internazionale per Direttori d’Orchestra di Fiati che si terrà a Modica presso il Teatro Garibaldi dal 21 al 24aprile.

Organizzato dal Liceo Musicale dell’’Istituto “Vergab” di Modica, dalla Fondazione Teatro Garibaldi e con il Patrocinio del Comune di Modica, con il supporto di ANBIMA Sicilia ed importanti Sponsor nazionali e non, vedrà confluire a Modica 16 Maestri Direttori d’Orchestra di altissimo livello provenienti da tutto il mondo che si misureranno in prove di direzione e concertazione per aggiudicarsi il prestigioso premio dedicato al grande direttore d’orchestra “Frederick Fennell”, importante pedagogo nel campo dell’’educazione musicale e promotore della prestigiosa “Eastman Wind Ensemble”.

La competizione si divide in tre fasi: Eliminatoria, Semifinale e Finale; ciascuna di queste impegnerà i partecipanti a dirigere i rispettivi ensemble strumentali a supporto, in altre parole: l’Ottetto di Fiati, la Triskelion Brass Band e la Gustav Holst Wind Symphony; tutti ensemble orchestrali costituite da professionisti operanti nel territorio ibleo e nelle province limitrofe e da docenti del Liceo Musicale “Verga” di Modica, docenti provenienti dalle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale e dalle nuove leve del territorio, studenti ed ex studenti del Liceo Musicale modicano oggi allievi presso i Conservatori di musica siciliani.

La giuria, di altissimo livello internazionale, è composta da direttori d’Orchestra, docenti e musicisti di grande rilievo: il maestro Lorenzo della Fonte, Presidente, e i maestri Felix Hauswirth, già docente presso il prestigioso conservatorio di Basilea e direttore di indiscusso prestigio; Andrea Gasperin, Direttore d’Orchestra di rilievo internazionale e Mirko Caruso, Direttore Artistico del Concorso, i quali avranno l’oneroso compito di valutare i parametri della direzione d’orchestra: Tecnica, Interpretazione, Organizzazione della prova e tecniche di comunicazione verbali e non verbali.

Le fasi concorsuali seguiranno il seguente calendario:

• Fase I – Eliminatoria: Venerdì 21 aprile, Teatro Garibaldi, ore 15:00

• Fase II – Semifinale: Sabato 22 aprile, Teatro Garibaldi, ore 09:00

• Fase II – Finale: Lunedì 24 aprile, concerto dei finalisti, Teatro Garibaldi, ore 20:30

L’ingresso a tutte le prove è libero.

Inoltre, in occasione del Concorso Internazionale Frederick Fennell, il maestro Felix Hauswirth terrà un workshop d due giorni sulla Direzione d’Orchestra Fiati. I maestri partecipanti al workshop affronteranno lo studio di quattro brani che rappresentano delle vere pietre miliari del repertorio per Orchestra di Fiati e saranno supportati dall’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “Verga” di Modica per la lezione pratica di direzione.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA I FASE – ELIMINATORIA

CALVINO Giuseppe – IT 🇮🇹

CICERO Salvatore – CH 🇨🇭

CNOSSEN Harmen – NL 🇳🇱

DURAS Brandon – USA 🇺🇸

GIORDANI Ermenegildo – IT 🇮🇹

KHOENING John R. – USA 🇺🇸

LAI Mario – IT 🇮🇹

MATSUSHITA Yo – JP 🇯🇵

MINNIX James – USA 🇺🇸

MOZZANICA Francesco – IT 🇮🇹

OPPLIGER Boris – CH 🇨🇭

PEVERONI Luca D. – CA 🇨🇦

POLIMENI Eduardo – IT 🇮🇹

SANCHO Carlos – ES 🇪🇸

YAMAMOTO Takashide – JP 🇯🇵

YOSHIAKI Ito – JP 🇯🇵

