Convegno su “Valutazioni sull’economia plurale nel territorio dell’ex Contea di Modica”.

Valutazioni sull’ex economia plurale nell’ex Contea di Modica.

Questo è il tema di un convegno promosso dalla Fondazione “Salvatore Calabrese” e dal Centro di Documentazione ricerca e studi sulla cultura dei Rischi, con il patrocinio del Comune di Modica, che si terrà sabato 22 aprile all’Auditorium “Pietro Floridia”, Piazza Matteotti a Modica, dalle 9.30 alle ore 13.00.

Il programma prevede il saluto della Domenica Ficano, Commissario Straordinario del Comune di Modica; l’introduzione del tema da parte di Luigi Calabrese, Presidente Fondazione Salvatore Calabrese –ETS Modica.

Il titolo del convegno sarà sviluppato attraverso una tavola rotonda alla quale parteciperanno:

Antonio Pogliese, Presidente Centro di documentazione gestione ricerca e studi sulla cultura dei rischi –

Catania; Giuseppe Caruso, Docente di Economia Aziendale nel Corso di Laurea di Management dell’Impresa per l’Economia sostenibile, Università degli Studi di Catania – Sede di Ragusa; Giuseppe Lavima, Presidente Consorzio Universitario Ibleo – Ragusa e Componente Comitato Scientifico Fondazione Salvatore Calabrese; Salvatore Campanella, Presidente Fondazione Grimaldi – Modica; Gaetana Ascenzo, Restauratrice; Fabrizio Poidomani, Presidente CDA D.M. Barone Spa – Modica; Giorgio Giannì, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo Caffè Moak Spa – Modica; Muni Sigona, Presidente Associazione “La Casa di Toti Onlus”; Marco Sammito, Giornalista e scrittore, già Capo Ufficio Stampa del Comune di Modica; Luigi Galazzo, Amministratore Unico Creo Service di L. Galazzo & C. sas – Modica; Pierpaolo Ruta, Amministratore Unico dell’Antica Dolceria Bonajuto – Modica; Enzo Cavallo, Presidente Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario e Presidente Unitre – Modica; Giuseppe Licitra, Professore Ordinario di Zootecnia Dipartimento Di3A Università di Catania; Margherita Caccamo, Ricercatrice CoRFiLaC (Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia) – Ragusa; Rosario Petriglieri, Ricercatore CoRFiLaC (Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia) – Ragusa.

Dibattito e conclusioni

“Il tema del convegno, che si svilupperà attraverso lo strumento della tavola rotonda, dichiara Luigi Calabrese, vuole essere un momento di riflessione e di confronto di idee e di proposte per un rilancio intersettoriale del territorio di Modica, ricco di storia millenaria, di tradizioni radicate, di risorse materiali e immateriali che vanno valorizzate per quello che meritano”.

