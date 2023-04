Comiso. Consegnati i lavori ultimo tratto fognario via Saragat

Completati i lavori per la realizzazione dell’ultimo tratto fognario di via Saragat a Comiso e presentato il progetto per la realizzazione del nuovo Pala Roma. “Una giornata importante quella del 18 aprile, che ha visto la consegna di un’opera attesa da anni”. Ad affermarlo sono il sindaco, Maria Rita Schembari, e il suo vice Roberto Cassibba.

“Una giornata, quella di martedì, che per 18 famiglie ha segnato il punto di svolta con la risoluzione di un annoso problema – comunica il primo cittadino di Comiso-, con il completamento dei lavori della rete fognaria in via Saragat. E’ un atto dovuto – ancora Maria Rita Schembari- e una promessa mantenuta poiché, da sempre, la nostra idea di città è stata quella di operare per elevare il livello di una comunità civile. Non siamo ancora riusciti ad ottemperare a tutti i punti programmatici di cui ci siamo fatti carico, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che tutti gli uffici a tutti i livelli, non solo a quello locale, hanno subito una grave battuta d’arresto per due anni. Abbiamo però ripreso il nostro percorso a grandi passi – conclude Maria Rita Schembari- perché finalmente siamo tornati ad una normalità alla quale eravamo abituati e che ci ha visto lavorare alacremente sin dal nostro insediamento”.

“ Siamo soddisfatti e rincuorati dal vedere che tutti i residenti di via Saragat, 18 famiglie in tutto, potranno a breve usufruire di una delle opere di urbanizzazione più importanti, quale la rete fognaria. È già stato tutto collaudato, – spiega Cassibba – e non resta che l’allaccio domestico alla rete, che sarà effettuato dai 18 nuclei familiari. La rete – ancora il vice sindaco- consiste in circa 400 metri lineari di tubature a norma. L’intervento realizzato ha avuto un importo di € 110000,00 ed è stato effettuato dall’impresa Edil PA s.a.s aggiudicataria dei lavori. Il RUP è il geom. Giuseppe Cilia. Questo intervento – ancora Cassibba – è uno dei tanti inseriti nel programma di questa amministrazione sui quali, in questi anni, abbiamo lavorato e che ora vedono la loro realizzazione. Mi preme comunque sottolineare la professionalità e, per quanto consentito nei due anni di pandemia, la celerità degli uffici tecnici preposti, nel progettare i lavori. Infine – conclude Roberto Cassibba- sempre martedì 18 aprile, abbiamo presentato il progetto del nuovo Pala Roma ai vertici dell’Olimpya Basket. Un progetto di 3 milioni e mezzo di euro finanziati con fondi PNRR che consiste nella realizzazione del nuovo palazzetto dello sport in via Roma, laddove vi era una struttura ormai fatiscente a causa di due incendi, e che servirà principalmente ai tornei più importanti di basket”.

