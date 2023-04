RDS 100% sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2023

RDS 100% Grandi Successi è l’entertainment partner ufficiale del Giro d’Italia, la corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo. Uno dei momenti in cui tutti gli italiani, e non, si fermano per unirsi in un culmine di passione, condivisione e tifo. RDS apre così la stagione estiva e, prima di approdare sulle spiagge italiane con nuovi tormentoni e grandi classici, la radio di flusso più ascoltata in Italia, consolida la posizione di player di riferimento e supporto per le grandi manifestazioni sportive. Da più di cento anni, il Giro d’Italia rappresenta un appuntamento imperdibile, una tradizione tutta italiana capace di unire sport e passione in uno degli eventi, non solo sportivi, più importanti dell’anno. Passione, coinvolgimento, grandi emozioni, questi i fattori che hanno reso naturale la partnership: RDS 100% Grandi Successi sarà la portavoce dei valori del Giro e si impegnerà a creare un racconto fatto di musica e grande energia. La partnership coinvolgerà tutti i canali di RDS in modo da massimizzare la visibilità dell’evento e trasmetterne i valori a più persone possibili, grazie al target trasversale e generalista della radio. Il Giro d’Italia avrà a disposizione tutta l’esperienza nel settore dell’intrattenimento e si avvarrà della forza dei canali, dei talent e

degli artisti di RDS 100% Grandi Successi.

“Lo sport rappresenta un naturale catalizzatore di passioni ed emozioni, come lo è la musica – dichiara Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS -. Essere il canale ufficiale di una manifestazione così importante per tutti gli Italiani è per noi motivo di orgoglio e di nuovo impegno per raccontare, intrattenere e

coinvolgere in puro stile RDS. Vogliamo costruire esperienze uniche per i nostri ascoltatori, per questo saremo presenti in ogni tappa e racconteremo da molto vicino tutti gli aspetti del Giro, offrendo un punto di vista privilegiato. Sappiamo quanto è importante e agognata la partecipazione a questi eventi, per questo abbiamo ideato un contest che porterà il vincitore alla sua tappa preferita. Consideriamo questa una delle nostre priorità, rendere i nostri ascoltatori veri protagonisti dell’azione”.

La partecipazione di RDS al Giro è stata strutturata su più livelli: dalla promozione al racconto, fino all’animazione live e alla conduzione della grande festa finale prevista quest’anno a Roma. Saranno dedicate alla manifestazione spot radio e tv, interviste di approfondimento e copertura sui canali social e digitali. RDS

racconterà inoltre il Giro attraverso la voce dei suoi conduttori che parteciperanno in prima persona, con una diretta che seguirà tutte le tappe dell’evento.

Lo Speaker ufficiale di RDS Paolo Piva sarà anche la voce di Giroland: il villaggio di arrivo che aspetterà gli appassionati in tutte le tappe per portare musica e intrattenimento agli ascoltatori e ai visitatori, appassionati di sport e musica. Non solo, un’auto brandizzata RDS farà parte della carovana che seguirà tutte le tappe del Giro, e ospiterà un animatore e un deejay che, grazie a un super impianto audio, intratterranno proprio tutti!

