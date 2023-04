Ragusa, al “Feliciano Rossitto”conferenza su Remo Bodei

Giovedì 20 aprile, alle 18, presso i locali del Centro Studi Feliciano Rossitto, il prof. Giuseppe Tumino terrà una conferenza su “Remo Bodei. Un invito alla filosofia”. L’iniziativa culturale è resa possibile grazie alla sinergica collaborazione del Centro Studi “Feliciano Rossitto” con la Società Filosofica Italiana (sezione Iblea).

Remo Bodei (Cagliari 1938 – Pisa 2019) è stato filosofo del dialogo, delle passioni e della ragione: analizzava il passato per comprendere il presente. È stato uno dei grandi maestri della scuola

italiana, capace di conquistare la Normale di Pisa e le Università del mondo (da Cambridge a Los Angeles, da New York ad Heidelberg). Cresciuto frequentando le lezioni di Bloch, ha seguito il

pensiero teoretico, ha studiato Spinoza e Gadamer e approfondito la filosofia tedesca, curando anche le opere italiane di Hegel e Adorno.

«Vivere è un’arte e non una scienza», ragionava nel suo “Dominio e sottomissione” (ediz. Il Mulino, 2019). Professore emerito all’Università della città toscana, in cui aveva iniziato i suoi

studi accademici presso la Scuola Normale Superiore, Bodei occupa un posto di assoluto rilievo nel panorama della cultura italiana. Vi ha contribuito con una serie di studi ricchissimi in erudizione, capaci di parlare a un vasto pubblico e intessuti di un pensiero aperto e umanistico nel senso più pieno.

Salva